كيف يدعم مهرجان العلمين الجديدة خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة، إن القائمين على المهرجان يهتمون باتباع خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم الاثنين للإعلان عن تفاصيل نسخة صيف 2024 من المهرجان "معظم فعاليات المهرجان ستُقام بالنهار، وهناك استخدام لأشياء لها علاقة بالطاقة الشمسية، إلى جانب المولدات".

وقالت في المؤتمر الذي أقيم في نورث سكوير بالعلمين الجديدة: "في البداية أحب أوجه تحية لروح الكاتب الكبير وحيد حامد في ذكراه"، مؤكدة أنه باقي بإبداعاته.

وتابعت "نظرا للظروف الراهنة قرر المهرجان أن يكون شعاره العالم علمين، رافعا علم فلسطين الحبيبة حرا يرفرف جنبا إلى جنب مع العلم المصري، مع تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لدعم الشعب الفلسطيني، لتخرج للنور النسخة الثالثة للمهرجان".

وأضافت "ضم المهرجان فعاليات خاصة بالموسيقى وينظم أكثر من ١٠ حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب، إلى جانب فعاليات التذوق، ومهرجان الرياضة ويضم كرة طائرة وسلة وكثير من النشاطات بينها ما تم تخصيصه لذوي القدرات الخاصة، وهرجان الترفيه لدعم صناعة المسرح المصري ويعرض فيه ست مسرحيات منها مسرحية شبابية استعراضية مجتمعية راقصة".

وكشفت أن لأول مرة في مصر يتم تدشين مهرجان نبتة الخاص بالطفل ويرأسه الفنان أحمد أمين.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.