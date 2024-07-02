محمد منير وعمر خيرت وديانا حداد نجوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

تستعد مدينة العلمين الجديدة في الفترة من ١١ يوليو حتى ٣٠ أغسطس، لاستقبال النسخة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة الذي يُقام تحت شعار العالم علمين.

وتشهد النسخة الجديدة إقامة ١٠ حفلات غنائية وموسيقية لكبار نجوم الأغنية والموسيقى في العالم العربي، وبينهم: "الكينج" محمد منير، الموسيقار عمر خيرت، المطربة سعاد ماسي، المطربة ديانا حداد، المغني ويجز.

كما يستقبل المهرجان عددا من المسرحيات لكبار نجوم التمثيل، بينهم: كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي.

وقالت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان في المؤتمر الذي أقيم في نورث سكوير بالعلمين الجديدة اليوم الاثنين: "في البداية أحب أوجه تحية لروح الكاتب الكبير وحيد حامد في ذكراه"، مؤكدة أنه باقي بإبداعاته.

وتابعت "نظرا للظروف الراهنة قرر المهرجان أن يكون شعاره العالم علمين، رافعا علم فلسطين الحبيبة حرا يرفرف جنبا إلى جنب مع العلم المصري، مع تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لدعم الشعب الفلسطيني، لتخرج للنور النسخة الثالثة للمهرجان".

وأضافت "يضم المهرجان فعاليات خاصة بالموسيقى وينظم أكثر من ١٠ حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب، إلى جانب فعاليات التذوق، ومهرجان الرياضة ويضم كرة طائرة وسلة وكثير من النشاطات بينها ما تم تخصيصه لذوي القدرات الخاصة، وهرجان الترفيه لدعم صناعة المسرح المصري ويعرض فيه مسرحيات منها مسرحية شبابية استعراضية مجتمعية راقصة".

وكشفت أن لأول مرة في مصر يتم تدشين مهرجان نبتة الخاص بالطفل ويرأسه الفنان أحمد أمين.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.