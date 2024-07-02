"وحشتني أوي".. دنيا عبد العزيز تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرى رحيل الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت "دنيا" صورة تجمعه بـ عزت أبو عوف، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: وحشتني أوي، ربنا يرحمك ويغفرلك عزت أبو عوف".

تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الفنان عزت أبو عوف الذي توفي الفنان عزت أبو عوف في 1 من شهر يوليو عام 2019 عن عمر يناهز 71 عامًا، بعدما قدم الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية والغنائية، طيلة السنوات الماضية.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعرض لقطات كوميدية من مسرحية "ملك والشاطر"