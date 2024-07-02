"أنا أسطورة كل جيل".. ماذا قال محمد رمضان بعد حفل ختام مهرجان موازين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان محمد رمضان، على حفله الغنائي الذي أحياه مؤخرا بحفل ختام مهرجان موازين الدولي، الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة، بالمملكة المغربية.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا مش أسطورة جيلك.. أنا أسطورة كل جيل، ختام مهرجان موازين ٢٠٢٤، الحمد لله رب العالمين".

وقدم رمضان حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد وسط حضور جماهيري ضخم.

اقرأ أيضًا..

شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد والده: "أعظم رجل في حياتي".. ونجوم الفن يعلقون

