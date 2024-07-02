ريهام عبد الغفور تنهار بالبكاء في أول ظهور إعلامي لها بسبب والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة في أولى حلقات برنامج "بالمايك والقلم" والذي يعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودخلت ريهام عبدالغفور في حالة بكاء أثناء حديثها عن والدها في أول ظهور إعلامي لها بعد رحيل والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

وقالت ريهام: "اتكسرت بكل معنى الكلمة، وفقدت أكتر إنسان بيحبني في الدنيا، وأمان وأعز إنسان وصديقي المقرب، وكانت خسارة كبيرة".

يذكر أن، الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا ديسمبر العام الماضي في حادث تصادم سيارة، عن عمر يناهر الـ 81 عامًا.

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