ياسمين صبري بالحجاب وهدى الإتربي أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر موقع "إنستجرام" مرتدية الحجاب.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مرتدية ملابس صيفية تناسب الأجواء الحالية.

مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم، في أحدث ظهور لها على البحر، مرتدية فستان أنيق وجذاب يكشف عن جمالها.

نسرين طافش

أطلَّت الفنانة نسرين طافش، على متابعيها عبر السوشيال ميديا، عقب وصولها مطار بغداد، لحضور الحفل الخاص بالذكرى السنوية لمجلة السيدة الأولى.

أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها ، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بطريقة الـ "سيلفي" داخل سيارتها، حيث اعتمدت على وضع مكياج بسيط على الوجه.

ريم مصطفى

خضعت الفنانة ريم مصطفى، لجلسة تصوير جديدة رفقة كلبها، في أحدث ظهور لها على "إنستجرام".

ماريتا الحلاني

شاركت الفنانة ماريتا الحلاني، متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر موقع "إنستجرام" مرتدية فستان أبيض قصير أبرز جمالها ورشاقتها.

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، إطلالة جريئة لها أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر موقع "إنستجرام".

جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال قضائها شهر العسل رفقة زوجها المونتير أحمد حافظ في مدينة بورتوفينو الإيطالية.

ريم سامي

احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد المغازي، خلال قضائها شهر العسل.