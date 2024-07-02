شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: "نبتة" مشروع عظيم للأطفال وإضافة مهمة لمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشروع "نبتة" التي استحدثه مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، حيث قال عمرو الفقي خلال منشور على حسابه على "فيس بوك": "نبتة.. مشروع عظيم للأطفال وبداية مبشرة للاهتمام بالأطفال وإضافة مهمة لمهرجان العلمين".



عمرو الفقي

وكشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين بمثابة خطوة للانطلاق بمشروعات ترفيه دولية كبرى، وذلك بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى لها باع بعالم الترفيه الذى بات بمثابة عنصر من أهم عناصر الجذب للدول الكبرى خاصة في عالم السياحة.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مؤتمر مهرجان العلمين في دورته الثانية، منح العديد من المزايا الاستثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجارى وحتى 30 اغطسس المقبل.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالي مدينة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العلمين.

وفي إطار تسليط الضوء على التنمية في الساحل الشمالى أعلنت الشركة المتحدة عن إطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان الذى سينطلق في الـ 11 من يوليو ويمتد إلى 30 أغسطس.