شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة ويطير بعدها للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا غدا الأربعاء داخل أحد الفنادق الكبرى بمصاحبة فرقته الموسيقية، ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مفاجأة خلال الحفل، حيث سيقدم اغنية جديدة من البومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى عاشور جمهوره بالإسكندرية في حفل غنائى كبير بأحد الأندية السكندرية يوم الخميس 4 يوليو الجارى، وروج تامر عاشور لحفلته ولقائه بالجمهور السكندريى على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى إنستجدرام، حيث نشر الملصق الدعائي للحفل ومقطع فيديو لبعض حفلاته ورد عليه محبيه ومتابعيه قائلين: منتظرينك وهتنور الإسكندرية.

و يقدم عاشور فيه باقة مميزة من أغانيه الذى اشتهر بها، منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابه

يذكر أن علق النجم تامر عاشور على الأزمة الأخيرة للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد انتشار تسريب صوتي للفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن معاناة شيرين من استغلال أهلها لها، حيث كتب: "كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب إن مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح أنا قريب من اهل شيرين ووالدتها واخوها".

وتابع من خلال حسابه بموقع "X" : أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها، أهل شيرين مظهروش فى حياتها آخر سنتين ثلاثه أهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط اهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الارض شيل".