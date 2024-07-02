بالفيديو | يحيى الموجي: ضربت عمرو دياب على "ضهره" بإحدى الحفلات لهذا السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الموسيقار يحيي الموجي، تفاصيل ضربه للفنان عمرو دياب، على المسرح، في إحدى الحفلات الغنائية بسبب حشرة كبيرة.



وتحدث "الموجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، مساء الإثنين، قائلًا: "كنت في مسرح في حفلة، شوفت حشرة كبيرة طايرة شكلها يخوف ووقفت على ضهر عمرو دياب وكانت هتوصل لرأسه وهو بيغني، أنا روحت قربت منه ضربه بالقوس على ضهره، دي الضربة انقاذ ليه مش حاجة وحشة".

وأضاف: "عمرو دياب صاحبي وصاحب عمري وإحنا مع بعض من أيام المعهد أيام ما كنا صغيرين من قبل ما ندخل عالم الفن والغناء".

وعن واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين في إحدى حفلات الزفاف، أوضح: " أنا بغلط الاتنين الصراحة، عمرو دياب رد فعله كان أوفر شوية، كان لازم يمسك نفسه شوية، والشاب كان رزل وبيشد عمرو من دراعه، اللي حصل من عمرو دياب رد فعل طبيعي".

أحيا النجم عمرو دياب، أول أمس الأحد، حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وطرح الفنان عمرو دياب ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ميكس وماستر أمير محروس، والتي تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

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