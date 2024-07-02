ماذا قال الموسيقار يحيى الموجي حول تلقيب البعض لأنغام بـ "صوت مصر" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تحدث الموسيقار يحيى الموجي عن رأيه حول تلقيب بعض الناس للفنانة أنغام بـ "صوت مصر" وعن تباين الآراء حول من تستحق هذا اللقب ما بين أنغام وعدد من المطربات.

وتطرق "الموجي" في حديثه عن العديد من الموضوعات خلال تواجده ضيفا ببرنامج "تفاصيل" الذي يعرض على قناة "صدى البلد 2".

وعن رأيه حول تلقيب الفنانة أنغام بصوت مصر، قال: "ميصحش، نسيب ده للجمهور هو اللي يحدد، مش النقاد ولا الفنانين بينهم وبين بعض، صوت مصر أم كلثوم طبعًا، واللقب ده أخدته شادية لما غنت يا حبيبتي يا مصر، وعشان كده صعب أننا نقول مين صوت مصر، وباقي الأصوات نعمل فيهم ايه؟ نسميهم ايه وعندنا أصوات عظيمة كتير عندنا امال ماهر عندنا شيرين عندنا مي فاروق عندنا ريهام عبد الحكيم كل دول أصوات عظيمة، ميصحش نختص حد على أنه صوت مصر والباقيين لأ".

كما تحدث عن الفنان عمرو دياب، قائلا: "هو مؤدي مش مطرب، لكنه مؤدي كويس وذكي جدًا وصوته مظبوط مفيهوش نشاز ودارس موسيقى، وعنده قبول وطلة عبد الحليم، والناس بتتقبله".

يحيى الموجي هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف كمان مصري، شارك في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية طوال مسيرته منها فيلم "المصير، الاخر، إسكندرية نيويورك، أنت عمري، الحساب يجمع".

يذكر أن آخر مشاركات الموسيقار يحيى الموجي بتوزيع الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "الإسكندراني" الذي تم عرضه مطلع العام الجاري بطولة الفنان أحمد العوضي في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف.

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