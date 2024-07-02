"مش هتقف على المسرح تاني".. يحيى الموجي يكشف مفاجأة عن نجاة الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الموسيقار يحيي الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمطربة نجاة.

وتحدث يحيى الموجي في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، عن الفنانة نجاة الصغيرة، وقال "نجاة تتمتع بصحة جيدة، لكن هناك صعوبة في الوقوف على خشبة المسرح لتقديم فقرة غنائية كاملة مرة أخرى".



وعن مشاركتها في حفل بالسعودية، أوضح: "هما كانوا عاملين ليها تكريم واضطرت توافق على التكريم وكانت متواجدة غضب عنها، لكنها كانت ترفض الظهور في وسائل الإعلام".

وأضاف الموسيقار يحيى الموجي، قائلًا: "نجاة مش حابة الظهور مرة تانية في الحفلات، حفاظا على شكلها وتاريخها والناس تعودت على شكلها، وهي مش عايزة تغير صورتها عند جمهورها، كما إنها لم تهتم بتعليقات ببعض الأشخاص الذين اعترضوا على ظهورها".

شهد مهرجان "جوي أوورد" الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في يناير 2024، تكريم المطربة نجاة الصغيرة بجائزة الإنجاز مدى الحياة، بعد غياب امتد لسنوات طويلة.

اقرأ أيضا..

شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد والده: "أعظم رجل في حياتي".. ونجوم الفن يعلقون