شكرا لقرائتكم خبر عن بداية حرب رقصة التنانين في برومو الحلقة الرابعة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO فيديو ترويجى للحلقة الرابعة من الموسم الثانى لـ سلسلة House of the Dragon، الذى وصل مدته لـ دقيقة، واحتوى على مجموعة من اللقطات التشويقية للحلقة الجديدة التي ستطرح يوم الأحد المقبل 7 يوليو الجارى، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفى تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

كشف الفيديو الترويجى للحلقة الرابعة من الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon على بداية حرب رقصة التنانين.

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بـ مشادة ما بين عائلتى الـ براكن والـ بلاكوود، التي انتهت بـ قتال شديد أدى إلى موت الكثير من العائلتين، بسبب ولاء عائلة بلاكوود لـ الملكة راينيرا وولاء عائلة براكن لـ الملك إيجون الثانى.

ومن ثم انتقلت الأحداث إلى دراجونستون حيث قامت الملكة راينيرا بـ دفن كل من السير إريك وشقيقة أريك في قبر واحد بعد القتال الذى أدى إلى موتوهما في نهاية الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، ومن ثم دار حديث بين الملكة راينيرا والأميرة رينيس حول أسباب وتداعيات الحرب التي بدأت في عائلة التارجارين، ومع سرد الحداث المريعة التي حدثت بسبب تهور أفراد العائلة، اشرت الأميرة رينيس لـ الملكة راينيرا أن الحل في مقابلة الملكة أليسنت هايتاور، وأكدت لها أن أبغض الحروب لـ الألهة هي حروب الأقارب، والحروب بين التنانين هي الأكثر دموية، كما اشارت رينيس أن من حول أليسنت هم من يقومون بجعل هذه الحرب صعبة وليس هي.