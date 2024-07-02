شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام جديدة.. أبرزها خبطة العمر وروكى الغلابة وقصر الباشا والإسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام الجارى الإعلان عن عدد من الأفلام الجديدة المقرر أن يبدأ تصوير بعدها وهناك أفلام بدأت بالفعل في التصوير، وخلال السطور التالية نسرد تلك الأفلام وتفاصيلها والبداية مع فيلم روكى الغلابة بطولة النجمة دينا سمير غانم، والذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من إخراج أحمد الجندى، ويشارك في بطولته كلا من محمد ممدوح محمد ثروت وعدد من الفنانين، والفيلم من تاليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج احمد السبكى.

خبطة العمر للنجم أحمد السقا

أعلنت شركة سينرجى دبى عن فيلم جديد بطولة النجم أحمد السقا بعنوان خبطة العمر من تأليف هانى سرحان، وإخراج محمد سلامة، حيث يعقد السقا حاليا جلسات عمل مع صناع العمل والمخرج للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وترشيح باقى ابطال الفيلم، كما من المقرر ان ينطلق تصوير العمل في شهر أغسطس المقبل .

قصر الباشا

فيلم قصر البشا بطولة النجم الشاب أحمد حاتم، صور عدد من مشاهده في مدينة اسوان، ويستكطمل باقى مشاهد الفيلم في القاهرة وتحديدا في الديكورات الأساسية، والفيلم من اخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل كلا من حسين فهمى، مايان السيد، وأخرون، ومن المقرر طرحه في موسم راس السنة.

الاسترلينى

فيلم الاسترلينى بطولة النجم محمد هنيدى، ون تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى، حيث يعقد هنيدى وفريق العمل عدد من الجلسات للاستقرار على التفاصيل النهائية للفيلم، حيث من المقرر تصوير العمل في السعودية ، وسيتم الإعلان عن أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .



