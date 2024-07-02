ديانا حداد تُهدي جديدها لـ”الناس الحلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة ديانا حداد، أغنيتها الجديدة “الناس الحلوة” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية.

وأغنية “الناس الحلوة” من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان مدين وتوزيع حاتم منصور وجاءت بأجواء صيفية مميّزة تناسب السهرات الشبابية وأماكن السهر.

وأعلنت ديانا حداد عن صدور الأغنية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت مقطعاً من الـLyrincs Video وعلّقت قائلةً: “الناس الحلوة للناس الحلوة .. جديدي حالياً على قناتي على YouTube وجميع المنصات”.

ومن المقرر أن تطرح ديانا حداد، مجموعة من الأغاني السينجل خلال موسم الصيف.

وتقول كلمات أغنية “الناس الحلوة”:

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب يا ليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشة التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا