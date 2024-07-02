وائل كفوري يلتقي جمهوره في المغرب.. الآلاف بانتظاره في كازابلانكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت المقبل في المغرب وتحديداً في موروكو مول بمدينة الدار البيضاء (كازابلانكا).

ومن المقرر أن يقدم وائل كفوري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها ضمن جدوله لموسم الصيف.

الجدير ذكره أن وائل كفوري طرح مؤخراً أغنيته الجديدة “حلو الحب”، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة، بعد أقل من 10 أيام على صدورها عبر قانته على “يوتيوب”.

وليست هذه الأغنية الوحيدة التي أصدرها وائل كفوري خلال الفترة الأخيرة الماضي، حيث طرح في الأسابيع الماضية أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان “لآخر دقة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، وحققت الأغنية أكثر من 4 مشاهدة، والثانية بعنوان “الوقت هدية” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.