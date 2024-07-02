زوجة كانييه ويست متهمة بإرسال مواد إباحية إلى موظفي زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أميركية أن زوجة كانييه ويست، بيانكا سينسوري، متهمة بإرسال مواد إباحية إلى موظفي Yeezy في دعوى قضائية جديدة. وأكّد موقع TMZ حصوله على وثائق قانونية من المحكمة، تُفيد بأن سينسوري شاركت رابطًا لمحتوى جنسي “فاضح” مع أحد الموظفين بعد أن أعلن مغني الراب عن إطلاق شركته الخاصة بأفلام البالغين Yeezy Porn في نيسان (أبريل) الماضي.

ووفق الوثائق، كانت مقاطع الفيديو متاحة للموظفين والقصّر وسط عملية تطوير تطبيق الموقع الإباحي.

ومع ذلك، لم يتم الإدعاء على سينسوري، في الدعوى الموّجهة ضد ويست ورئيس طاقمه السابق ميلو يانوبولوس كمتهمين بعدم دفع رواتب الموظفين لساعات طويلة عملوا على إنتاج تطبيق نهائي بحلول الأول من أيار (مايو) الماضي، وفقًا للمستندات.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن ويست ويانوبولوس شاركا في “العمل القسري والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إذ زُعم أن الموظفين تعرضوا لملاحظات عنصرية وتمت الإشارة إليهم على أنهم “العبيد الجدد” أثناء تطوير التطبيق الإباحي بالإضافة إلى تطبيق البث المباشر YZYVSN للتنافس مع Apple Music وSpotify.

ويُزعم أن West وYiannopoulos استأجرا مجموعة من “المطوّرين السود الدوليين” والعديد منهم تحت سن 14 عامًا، للمساعدة في بناء التطبيقات. وجاء في تقرير TMZ أن العمال اتفقوا مع يانوبولوس على تلقي مبلغ 120 ألف دولار عند اكتمال التطبيق، ووقعوا على اتفاقيات عدم الإفصاح أو نقض تعويض إنهاء الخدمة من دون أجر.