سوزان نجم الدين: عِشت قمة التشرد والضياع بسبب الحرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت النجمة سوزان نجم الدين أن أصعب مرحلة مرت بها هي الحرب وذلك بعد أن تبدّلت حياتها وأصبحت تعيش في حالة من السواد بعدما كانت في قمة الأمان والحب، وذلك بعد سفر أولادها وعائلتها، إذ شعرت وقتها أنها في قمة التشرد والضياع.

وأضافت سوزان نجم الدين أثناء استضافتها في برنامج كتاب الحياة على مجلة “فوربيس” أنها كانت أقرب لوالدتها من والدها لانها كانت تخجل من والدها كثيرا لانها كان يعبر عن حبه لها ولأخواتها بالمواقف، لافتة إلى أن حضنها الأول لوالدها كان بعد وفاته ووقتها طلبت منه أن يسامحها بأنها لم تضمة أكثر في حياته ولم تعبر عن حبها بشكل أكبر لوالدها. سوزان نجم الدين

وتابعت: “شعرت في هذا الوقت أن والدي يسمعني وأخبرته كل شيء أريد أن أخبره لها ولم أستطع أن أقوله بسبب الخجل ومكانة الأب الكبيرة التي كان يحتلها في حياتي”.

وكانت أبدت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في دور “ألينار” في مسلسل “الحشاشين” قائلة : “عمل متكامل نصاً وإخراجاً وإنتاجاً”.

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:” ليس من المهم حجم الدور بقدر تأثيره حتى لو كان مشهدا أو مشهدين، فهى تجربة مشرفة لي أضيفها لمسيرتي المهنية وافتخر بها بشكل كبير”.

تدور أحداث مسلسل “الحشاشين” حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

ويشارك في مسلسل “الحشاشين” كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.