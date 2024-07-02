غضب من محبي Harry Potter بسبب مؤلفته.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ستشارك المؤلفة جى كي رولينج في كتابة المسلسل التليفزيونى الجديد المستوحى من سلسلة الكتب الأشهر Harry Potter، لكن بعض المعجبين ليسوا سعداء بذلك، حيث تلقت مؤلفة السلسلة الخيالية الأكثر مبيعًا انتقادات في السنوات الأخيرة لصراحتها في آرائها المثيرة للجدل حول مجتمع المتحولين جنسيًا.

ونتيجة لذلك، ادعى العديد من محبي هاري بوتر أنهم لن يدعموا مشاريع رولينج المستقبلية، بما في ذلك التعديل التلفزيوني الجديد للمسلسل، مع قيام الكثير منهم بالتغريد حول مقاطعة المؤلفة تمامًا.

المسلسل سيضم الثنائي فرانشيسكا جاردينر ككاتبة ومخرجة، ومارك ميلود كمخرجة لعدد من الحلقات.

ومن ثم استخدم محبى سلسلة Harry Potter موقع التغريدات X، لإظهار عدم موافقتهم على مشاركة رولينج في المسلسل، حيث كتب أحدهم: “من المؤسف أن المادة الآن ملوثة إلى الأبد برهاب المؤلفة وتعصبها”.

واختلف آخرون مع مفهوم العمل على مسلسل مستوحى من سلسلة الكتب والأفلام الشهيرة Harry Potter، ووصفوا العمل بأنه “غير ضروري”.

وكتب أحد المستخدمين: “كانت أفلام هاري بوتر جيدة كما كانت، وربما يكون عمل فيلم أصلي عن المؤسسين أكثر جاذبية؟ لقد أصبحت النسخ المعاد إنتاجها قديمة”.