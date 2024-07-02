أبرزها قصر “الباشا” و”الملحد”.. 3 أفلام في قائمة أحمد حاتم السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان أحمد حاتم، إنه قطع شوطاً كبيراً في تصوير فيلمه الجديد “قصر الباشا” والذي يشارك في بطولته إلى جانب عدد من الفنانين منهم حسين فهمي وأحمد فهيم ومايان السيد وغيرهم، وهو من إخراج محمد بكير، مشيراً إلى إنه لم يتم تحديد موعداً لطرحه حتى الأن، وذلك يرجع لشركات التوزيع، لافتاً إلا إنه من المقرر الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حاتم في تصريحات صحفية، أنه ينتظر طرح فيلمين له وهما “الملحد” ويشارك في بطولته إلى جانب محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وفيلم “المنبر” الذي يقدم من خلاله شخصية باحث أكاديمي، ويشارك في بطولته كل من ميدو عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

الجدير ذكره أن أحمد حاتم يتعاون من جديد مع حسين فهمي في السينما من خلال فيلم “قصر الباشا” بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم “لمح البصر” الذي تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام علي وشارك في بطولته النجوم منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدي بدر، ميسرة، صبري عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.