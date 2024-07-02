الخميس.. ندوة نقدية وأمسية شعرية فى سبعينية الشاعر محمد الشحات بنقابة الصحفيين

ياسر رشاد - القاهرة -

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل، عضو مجلس النقابة، ندوة نقدية وأمسية شعرية، بمناسبة بلوغ الشاعر محمد الشحات عامه السبعين.

يأتى ذلك يوم الخميس 4 يوليو فى الخامسة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

يشارك في الندوة د. أيمن تعيلب الأستاذ بكلية الآداب جامعة السويس، د. شهير دكروري رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا، د. عادل عوض رئيس قسم البلاغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، د. أحمد الشيمي العميد السابق لكلية الألسن جامعة بني سويف، د. أحمد فرحات أستاذ في كلية الفارابي بجدة، د. احمد الباسوسي قاص وناقد واستشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان‎ ، د. أحمد الصغير أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، والناقد أسامة جاد.

ويدير الندوة الشاعر أحمد سراج، يعقبها أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: فولاذ عبد الله الأنور، فارس خضر ، إبراهيم داود، ماهر حسن، وشريفة السيد.

يذكر أن الدكتور محمد الشحات أستاذ النقد ونظرية الأدب العربي درَّس في عدد من الجامعات المصرية والعربية وهو باحث وناقد مهتمّ بالسرديّات والدراسات الثقافية والنظرية الأدبية والنقدية وله عدد كبير من الدراسات والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية في الدوريات الأكاديمية المختلفة.