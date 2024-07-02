شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تكشف للجمهور عن أسرار إصدار ألبوم Folklore والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المغنية العالمية تايلور سويفت أن ألبومها فولكلور Folklore مستوحى من سرد القصص فى موطنها أيرلندا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، صعدت المغنية تايلور سويفت البالغة من العمر 34 عامًا، إلى المسرح فى عرضها الثانى لجولة Eras Tour فى دبلن، وأخبرت الجمهور أن ألبومها الثامن الذى أصدرته فى يوليو 2020، بدأت لأول مرة فى كتابة أغانيه بعد يومين فقط من إغلاق فيروس كورونا.

وقالت: "فولكلور Folklore بشكل عام ينتمي إلى أيرلندا فقط، فعالم الألبوم يبدو مثل أيرلندا، فهو رواية لقصص مع الكثير من الشخصيات المختلفة، هذا أسلوب أيرلندي للغاية.. لذلك عدنا إلى حيث ننتمي.. فولكلور ينتمي إليكم يا رفاق".

وفي هذ اللحظة أثيرت هتافات كبيرة من مشجعيها الأيرلنديين الحاضرين، تم التقاطها من قبل أحد المتفرجين الذين كانوا حاضرين في ملعب أفيفا.

وعلى جانب آخر أثيرت أنباء - فى وقت سابق - عن طلب تايلور سويفت إجازة بقيمة 15 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا في كوتسوولدز خلال حفلاتها الموسيقية في لندن، وحسب ما نشر موقع ديلى ميل يعتقد أن المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، والتي يدعمها صديقها لاعب كرة القدم ترافيس كيلسى أثناء وجودها في المملكة المتحدة، تقيم فى مزرعة فاخرة، وفقًا لصحيفة ذا صن.

ويقال إنها على بعد مسافة قصيرة جدا من بعض أكبر المشاهير فى المملكة المتحدة بما فى ذلك بوش وبيكس، وسيمون كويل وأماندا هولدن.

يقال إن العقار الفخم، الذى يقع بالقرب من Chipping Norton، مزود بحوض سباحة كبير خاص به وملعب تنس فخم، وقال مصدر: "خارج المسرح، تايلور متواضعة جدًا وتحب وسائل الراحة المنزلية، ويُزعم أن ترافيس وصل إلى المملكة المتحدة يوم الخميس لدعم المغنية فى أول ليلة لها فى جولتها فى لندن.

ووصلت عائلة Kelce إلى لندن لحضور حفل Taylor's Eras Tour فى لندن، حيث انضم إلى ترافيس شقيقه جيسون وأخت زوجته كايلى ووالده إد فى ويمبلى.

وظهر ترافيس، 34 عامًا، فى ملابس مريحة، وهو يرتدى قبعة بيضاء لفريق الولايات المتحدة الأمريكية للألعاب الأولمبية وقميص بولو أسود، يتناسب مع لون شورته، لقد صافح سكوت سويفت ووالد تايلور عند وصوله إلى العرض الذى نفد بالكامل، وشوهد وهو يوزع بعض أساور الصداقة التى صنعتها تايلور قبل الحفل.