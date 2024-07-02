شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات: أنغام أعظم فاترينة يستطيع الموسيقى عرض أعماله من خلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المايسترو هانى فرحات ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، مساء كل يوم جمعة، ويقدمه الكاتب الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه قال فرحات إن النجمة أنغام هى أعظم فاترينة يستطيع الموسيقى أن يعرض أعماله من خلالها، لافتا إلى أنه تربطه بها علاقة صداقة قوية منذ عمر 13 عاماً، حينما درسا سوياً فى معهد الكونسرفتوار، وأنه يعمل معها حاليا فى حفلات اللايف منذ ما يقرب من 22 عاماً.

كما كشف فرحات "ارتبطت بمحطات هامة في حياتى مع النجم التونسى صابر الرباعى وعلاقتى به ليست علاقة عمل، لكن علاقة صداقة وأخوة وأغنية بتحدى العالم غيرت حياتى وكان لها أثر كبير في مشوارى".

ومن ناحية أخرى قال فرحات إنه مر بمحطة قاسية في حياته حينما انفصل عن زوجته في عام 2009 وبسبب أولاده اضطر أن يكرث حياته لتربيتهم دون الارتباط مرة أخرى، وهذا عهد اتخذه على نفسه حتى يكمل رسالته بالنسبة لهم.

يذكر أن أنغام أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي يحبها جمهورها، وسط تفاعل كبير من الحضور، إلى جانب حرصها على ارتداء علم المغرب خلال الحفل.

وقبل الحفل حرصت النجمة سميرة سعيد على إهداء بوكيه ورد إلى أنغام، لترحب بها في المغرب، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لبوكيه الورد، معلقة عليه: "صديقتي وحبيبتي الراقية الجميلة الكبيرة سميرة سعيد ألف شكر".

وبعد الحفل وجهت أنغام الشكر إلى جمهور المغرب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديوهات لها من الحفل، معلقة عليه: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".

وكانت النجمة أنغام أحيت مؤخرا واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى والذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت بحضور جماهيرى كبير، حيث قدمت للحضور وصلة طربية رومانسية دافئة تضم 27 أغنية بداية من "حالة خاصة" ومرورا بـ"ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلى بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"، "هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد".. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذى شاركها الغناء والاندماج معها طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.