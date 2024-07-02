شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى عن تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين: أقل حاجة نقدمها والان مع تفاصيل الخبر

علق عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرار الشركة بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح مصابى فلسطين، قائلا: "إحنا مش فى معزل عن اللى بيحصل فى فلسطين ودول أهلنا".

وتابع خلال لقائه باليوم السابع: "موقف الإعلام المصرى واضح من القضية الفلسطينية منذ بدايتها، ودى أقل حاجة نقدمها لأهلنا فى فلسطين".

يذكر أن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكى، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.