شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تفاجئ الجميع فى أحدث ظهور بعد فقدان وزنها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة شيماء سيف فى أحدث ظهور لها، حيث نشرت فيديو لها وهى ترتدى فستانا باللون البنفسجى أظهر نحافتها، خاصة بعد فقدانها للكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، على موسيقى أغنية "لازم أحكيلك" لناى البرغوثى، وذلك من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل مع ظهورها الأخير عدد كبير من جمهورها، فضلا عن حصدها إشادات من قبل بعض الفنانين، منهم الفنانة مى كساب، التى علقت على الفيديو: "بسم الله ما شاء الله قمرة يا روح قلبى"، والفنانة دانا حلبى، التى علقت هى الأخرى قائلة: "أوبا"، إلى جانب الفنان شيكو والفنانة رحمة أحمد والفنان محمود عبد المغنى، والمذيعة أسما إبراهيم.

وكانت الفنانة شيماء سيف تحدثت عن سر فقدانها لوزنها، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية "تكميم"، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

وتابعت شيماء: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا"، لافتة: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى إنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وخسيت 50 كيلو".