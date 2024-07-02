شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: استحدثنا فى مهرجان العلمين "نبتة" للأطفال والمسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، قائلا إن هناك تطورا كبيرا تشهده هذه الدورة عن العام الماضى.

وتابع عمرو الفقى خلال لقائه باليوم السابع: "السنة دى عندنا "نبتة" للأطفال وهى من المشاريع اللى إحنا مهتمين بيها بشكل كبير جدا، لأنه ما ينفعش نبقى عاملين مهرجان للعائلة وما فيهوش حاجة للأطفال".

كما أشار أيضا إلى أن مهرجان العلمين في دورته الثانية استحدث عن العام الماضي وجود مسرحيات، مضيفا: "وإن شاء الله كل دورة هيكون فيها تطور كبير عن اللي قبلها".

يذكر أن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكي، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.