شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز ردا على أحد المعجبين: الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما برحمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مطرب الراب ويجز رسالة لكل الأشخاص الذين ينتقدون دائما بدون أسباب، عبر حسابه على تويتر، حيث كتب ويجز قائلا "متبقوش حشريين بتحطوا على اللى بتقدروا عليه، وسيبوا الناس فى حالها اللى بيعمل بيعمل لنفسه، وللمرة اللى مش عارف كام بفكركم إن مفيش إنسان هيدخل الجنة بعمله ما حدش ضامنها يعنى، وإنما برحمة ربنا اللى أرحم علينا من أمهاتنا، ارحمونا تنظير"، ودخل أحد متابعيه، يعلق على تغريدته قائلا: "يعنى إيه ما حدش داخل الجنة بعمله".

ليرد عليه ويجز "الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما يدخلونها برحمة الله تعالى هو حديث ثابت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته".



ويجز

وحرص مطرب الراب ويجز على حضور حفل زفاف مدير أعماله عاصم تاج، على فتاة تدعى نورا، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشارك ويجز فى حفل الزفاف لمساندة مدير أعماله عاصم، ومشاركته فرحته، بالإضافة إلى حضور والدة ويجز وشقيقه حفل الزفاف، ومن أبرز لقطات حفل الزفاف، صعود ويجز على المسرح بجانب العروسين للمزاح مع الحاضرين، وغنائه عددا من أغانيه منها البخت.