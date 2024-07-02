شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود: نوع وقصة فيلم الهوى سلطان لا نراها كثيراً فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر النجم أحمد داود عرض فيلمه الهوى سلطان قريباً فى دور العرض، حيث كشف داود فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، سبب انجذابه للفيلم موضحاً: "أكثر حاجة شدتنى لفيلم الهوى سلطان نوع وقصة الفيلم اللى بقالنا كتير مش بنشوفها فى السينما، فبين على وسارة علاقة حقيقية كتير مننا شافوها أو عاشوها قبل كده".

فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسرى نصر الله والذى تم عرضه عام 2016.

وقدم أحمد داود آخر أعماله مسلسل زينهم الذى عرض فى شهر نوفمبر الماضى وشارك فى بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى.

مسلسل زينهم تأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.