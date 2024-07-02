بالصور| أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس بالعرض الخاص لـ"عصابة الماكس" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء الاثنين الموافق الأول من يوليو الجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عرض خاص لفيلم "عصابة الماكس"، بحضور عدد من أبطاله.

شهد العرض الذي أقيم في ڤوكس سينما حضور النجوم: أحمد فهمي ولبلبة ومحمد أسامة (أوس أوس)، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

جدير بالذكر أن الفيلم يُقام له عرض خاص جديد يوم 3 يوليو الجاري في عروس البحر الأحمر "جدة".

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول الماكس، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.