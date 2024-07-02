شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا بعد خطبتها: كان نفسى بابا يكون معايا فى اللحظة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إيمى طلعت زكريا عن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفنى، وتمت خطبتهما خلال الأيام الماضية، موضحة لـ"الخليج 365" أن عريسها كان جارا لها وتجمعهما قصة حب منذ 12 عاما، موضحة أنهما ابتعدا عن بعضهما لظروف ما وعادا ليلتقيا مرة أخرى ويرتبطا رسمياً.

وأكدت إيمى طلعت زكريا أنها كانت تتمنى أن يكون والدها الراحل الفنان الراحل طلعت زكريا بجوارها فى هذه اللحظة، لافتا أنها تفتقده فى اليوم مائة مرة، وتتخيله كل وقت وهو بجوارها ويعيش ويتحدث معها، مشيرة إلى أن حفل زفافها سيكون أواخر العام الجارى.

يذكر أن إيمى طلعت زكريا كشفت عن أوجه الشبه بينها وبين والدها الفنان طلعت زكريا، قائلة: "بنت أبويا في كل حاجة، الحلو والوحش، وهو كان بيعترف بده، بابا كان بيقول رأيه بصراحة ما بيهموش، عصبية زيه ومتسرعة في قراراتي، وطيبة شوية".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC، أن والدها كان صاحبها جدا أكثر من والدتها، حتى في الأشياء التي تخص البنات، ومنها علاقتها العاطفية، مشيرة إلى أنها تذهب لقبر والدها لتحكي له كل شيء، وتشعر بالراحة بعدها وأنها ستتخذ القرار الصحيح.

وذكرت أن والدها رفض دورا كبيرا في مسلسل أم كلثوم بسبب الشنب، حيث إنه يرى أن الشنب جزء من شخصيته، مردفة: "بيحب شنبه جدا ولما كان بيتعالج في باريس ولقى الشنب مش موجود نفسيته تعبت أكتر من المرض، وأنا نفسي استغربت شكله، بس شكله كان حلو مش وحش".