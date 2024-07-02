شكرا لقرائتكم خبر عن بيقلش على نفسه.. جاستين تيمبرليك يسخر من واقعة القبض عليه والان مع تفاصيل الخبر

خضع النجم العالمى جاستين تيمبرليك، للتحقيق بعد اعتقاله من قبل DWI قبل أقل من أسبوعين، ولكن يبدو أن المغنى يسلط الضوء الآن على الجدل القانوني المرتبط بظروف اعتقاله، فخلال حفلته الموسيقية فى بوسطن، يبدو أن المغنى المحاصر، البالغ من العمر 43 عامًا، ألقى نكتة حول واقعة الاعتقال.

وفى مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر جاستن وهو يسأل الجمهور: "هل هناك أى شخص هنا الليلة يقود سيارته.. لا لا إنها مجرد مزاح"، وسرعان ما ظهر رد فعل الجمهور بالهتاف والضحك.



جاستين تيمبرليك

وتأتى المزحة بعد 11 يومًا فقط من اعتقال جاستين تيمبرليك، بسبب DWI فى The Hamptons، وذلك لقيادته السيارة وهو مخمور، وفى الوقت نفسه، أفيد الأسبوع الماضى، أن النجم وزوجته جيسيكا بيل، قد تجاوزا الحادث.

اعتلى جاستين تيمبرليك المسرح للمرة الأولى منذ اعتقاله لقيادته وهو مخمورًا، حيث وصل تيمبرليك، خلال جولته الأوروبية، إلى مسرح شيكاغو فى نفس يوم جلسة الاستماع فى المحكمة، وألقى خطابًا قصيرًا، حيث قال النجم - وهو والد لطفلين - أمام الجمهور: "لقد كان أسبوعاً صعباً".

وأضاف تيمبرليك حسبما نشر موقع geo.tv: "أعلم أنه من الصعب أن تحبنى فى بعض الأحيان، ولكنك تستمر فى حبى مرة أخرى"، كما أرسل أيضًا حبه إلى معجبيه الذين كانوا حاضرين