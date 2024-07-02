تألق بثينة رشوان في أحد الإعلانات: بريق يغزو قلوب المعجبين

ياسر رشاد - القاهرة - لا شك أن الفنانات والمشاهير يلعبون دورًا مهمًا في عالم الإعلانات والترويج لجذب انتباه الجمهور، وفي أغلب الأحيان يترك الجمهور التركيز على نص الإعلان نفسه، وينتقل بدلَا من ذلك للتعليق على ظهور الفنانة، وذلك ما حدث مع بثينة رشوان، التي ظهرت في فيديو دعائي لإحدى الشركات.

بثينة رشوان

بثينة رشوان في أحد الإعلانات

ظهرت بثينة رشوان في الفيديو بملامح جميلة وساحرة أثارت استحسان الجمهور، حيث تركوا التعليقات والإعجابات على ظهورها اللافت مما جعله يتفاعل بشكل كبير مع إطلالتها.

بثينة رشوان

الجمهور يعلق على ظهور بثينة رشوان في أحد الإعلانات

وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يبارك فيكي وفي عمرك ويخليكي ويبعد عنك كل شر وسوء يا رب العالمين".

بثينة رشوان

وقالت ماجي: "انتي فنانه جميله اوي وانا من محبينك جدا الفنانة بثينه رشوان".

بثينة رشوان

وقال آخر: "جميله يا بسبس وحشانا"



بثينة رشوان

معلومات عن بثينة رشوان

ولدت في 21 ديسمبر 1972

والدها هو الفنان رشوان مصطفى، وتخرجت من معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي، ودخلت المجال الفني عقب ظهورها في الإعلانات.

في عام 1993 اكتشفها رضوان الكاشف، وشاركت في بطولة فيلم "ليه يا بنفسج"، مع الفنان فاروق الفيشاوي. وقدمت حوالي 80 عملا فنيا متنوعا، ومن أبرز مسلسلاتها: "9 جامعة الدول، ، مريم، الإمام الغزالي، أولاد الحلال، شرف فتح الباب، شطحات نسائية، الجبل، طرح الصبار، حبيب الروح، العطار والسبع بنات".

شاركت الفنانة بثينة رشوان في بطولة أفلام عديدة، منها حالة إشتباه، وبنات في ورطة، وعنتر زمانه، و من المسرحيات، بهلول في إسطنبول، وجنون البنات، يا احنا يا هما.

تزوجت الفنانة بثينة رشوان 4 مرات، و انتهت جميعا بالطلاق، ولديها أربعة أبناء.

في عام 2008 تعرضت الفنانة لسرقة مشغولاتها الذهبية من بيتها، وتبين أن خادمتها قامت بسرقتها.

عادت الفنانة بثينة رشوان العام الماضي إلى خشبة المسرح، والساحة الفنية بعد غياب دام 6 سنوات، منذ ظهورها في مسلسل "ولاد السيدة"، وشاركت في بطولة مسرحية "زقاق المدق"، التي عرضت على خشبة مسرح البالون، وجاءت بديلة للفنانة نهال عنبر.