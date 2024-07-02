تعرف علي نجوم الحلقات الأولى من برنامج بيت السعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتج صادق الصّباح لبدء إنطلاق برنامج "بيت السعد " المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل 3 يوليو فى تمام الساعة 11:00 م بتوقيت القاهرة على شاشة mbc 1 , بينما يعرض على قناة mbc مصر إبتداءً من 6 يوليو، كل سبت 09:00مساءً .

برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج المخرج محمد سامى ومن إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان " فيما يرأس تحريره محمد الشواف .

البرنامج الأضخم

و يُعد برنامج بيت السعد المقرر عرضه أسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر , الأضخم من نوعه في المنطقة , حيث تدور فكرة البرنامج فى إستضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلاعن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية .

وتعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

ويتضمن بيت السعد أغانى يسمعها الجمهور للمرة الأولى , إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة .

جدير بالذكر أن النجوم المرتقب استضافتهم فى الحلقات الـ 12 الأولى من برنامج بيت السعد هم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا, إبراهيم الحجاج .