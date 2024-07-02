سر إلغاء حفل مصطفى حجاج في هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المطرب مصطفى حجاج على تقديم اعتذار لعدم إحيائه أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في هولندا، كما كشف عن سبب إلغاء حفله والذي كان من المقرر إحياؤه يوم 30 يونيو.

ونشر مصطفى حجاج البوستر الدعائي للحفل معلقًا: "تنويه هام عدم قيام الحفل في هولندا كان خارج عن إرادتي بسبب سوء التنظيم في موقع الحفل، كان نفسي أقدم ليكم حفلة تليق بيكم حبايبي، بس كل اللي حصل خارج عن إرادتي".

مصطفى حجاج

تعليقات الجمهور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يعوضك بالأحسن والأفضل، أن شاء الله خير، ربنا يوفقك ويكرمك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج، أغنية بتجيب القرش، ويتعاون فيها مع المطرب المغربي حاتم عمرو، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يفوز بجائز أحسن تتر مسلسل

وحصل مصطفى حجاج مؤخرًا على جائزة إنيرجي عن أفضل تتر لمسلسل "كامل العدد".

ونشر مصطفى حجاج صورة من التكريم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، معلقًا: "الحمد لله رب العالمين، جائزة تتر مسلسل كامل العدد +1، كلمات حبيبة قلبي الشاطرة أوي منه القعي، وألحان المبدع النجم الكبير إيهاب عبد الواحد، وتوزيع البرنس توما".