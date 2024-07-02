عرض "حكايات تاء مربوطة" علي مسرح نهاد صليحة والحضور مجاني

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض مسرح نهاد صليحة، يوم الخميس الساعة 8 ونص مساء مسرحية "حكايات تاء مربوطة " تأليف وإخراج حازم الصواف، وذلك برعاية المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي ، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة د. رانيا يحيي ، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جباره.

والعرض يقدم مجانا بأسبقية الحضور، وهو بطولة فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء وبطولة :جمال عبد الناصر ، فاطيما العربى حازم رأفت ، أسماء بدران ، أيمن سمير ، آية محمود ، ماريان فهمى، إيمان عباس ، لمياء رضا ، نيلى كريم ، سالى نصار، محمود مجاهد ، إسلام صلاح ، أحمد منصور ، عمر حسين ، شيماء فاروق ، ، ومع ضيفة شرف الحكايات الفنانة عبير فاروق ، والإضاءة لشريف الدال ، وديكور على سمانى ، وتنفيذ موسيقى خالد هلال ، ومخرج مساعد شذا محمد ، وساعد فى الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد .

مسرحية حكايات تاء مربوطة، تطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا ، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.