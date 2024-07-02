أنباء عن ترشيح الدكتور أحمد هنو وزيراً للثقافة

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ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء عن تعيين الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وزيراً للثقافة.
الدكتور أحمد فؤاد هنو حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، و ماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997.
ودكتوراه في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة .
من مواليد شهر ديسمبر 1968.
ضطلع الدكتور أحمد فؤاد هنو بوظائف ومهن منها:
- معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.
- أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .
- أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .
- عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اغسطس 2019 سابقاً .
- نائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة .
شارك بأعماله فى المعارض الطلابية.
- صالون الشباب الثانى 1990.
- معرض ( فن الجرافيك المصرى المعاصر ) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ابريل 2015 .
- معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018 .
شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات
البعثات و المنح
- منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى .
المهام الفنية التى كلف بها و الاسهامات العامة
- عضو اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات .
الموسوعات المحلية و العالمية المدرج فيها اسم الفنان
- موسوعة صالون الشباب الجزء الاول اعداد الدكتور/صبحى الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية
المؤلفات و الأنشطة الثقافية
- ورشة عمل فنية متخصصة (رسوم متحركة) على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس ( صالون الشباب الثانى والعشرون ) أكتوبر 2011 .