غادة عبد الرازق: "عيلتي قالتلي مش هتنجحي وهتشتغلي كومبارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أن في بداية مشوارها الفني، لم تحصل على التشجيع الكافي، وذلك خلال لقائها ببرنامج "صباح العربية".

وقالت: "في الأول عيلتي قالتلي مش هتنجحي ومش هتبقي نجمة هتشتغلي كومبارس، قولتلهم في يوم من الأيام هبقى نجمة ونجمة صف أول وهتشوفوا بإذن الله".

يذكر أن غادة عبد الرازق، قامت ببطولة مسلسل صيد العقارب، رمضان الماضي، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، محمد علي رزق، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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