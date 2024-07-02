"تم الصلح".. جوري بكر تعلن عودتها لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة جوري بكر، الصلح بينها وبين زوجها، بعد الانفصال عنه في مايو الماضي.

ونشرت جوري صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمني للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وكانت جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها في 17 مايو الماضي، وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "وكتبت جوري بكر عبر حسابها على Instagram: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع".

وأضافت: "الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش حد يستحمله".

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