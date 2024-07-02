تامر حسني يعلق على الفيديو المثير للجدل مع العروس التونسية: "بتسمعني من صغرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق المطرب تامر حسني، على الفيديو المتداول له مع العروس التونسية، خلال تجهيزها لحفل زفافها، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تامر حسني، صورة برفقة العروس التونسية وعريسها الألماني، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيا من صغرها.. مبروك حبايب قلبي".

وأحيا تامر حسني حفل زفاف وفاجأ العروس بطريقة مختلفة، حيث دخل إلى الغرفة التي تتواجد بها العروس ووقف خلف المرآة، وعندما جاءت لتضع اللمسات الأخيرة على فستان زفافها، فوجئت بوجود تامر حسني.

ويستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي في مدينة الرياض،الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات "جولة المملكة"، ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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