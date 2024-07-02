بعد انتشاره.. تفاصيل تسجيل نادر لتلاوة أم كلثوم القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تداول رواد موقع فيسبوك، مقطع فيديو، لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي تقرأ القرآن الكريم.

مقطع الفيديو، تم نقله عبر صفحته قناة "on tv"، ونال حفاوة بالغة، إذ نشر تسجيل نادر بصوت أم كلثوم، أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ومع ماناله المقطع من إعجاب، نكشف هنا تفاصيل قراءة وتسجيل القرآن الكريم، بصوت ام كلثوم.

وقامت أم كلثوم ، بالقراءة في فيلم سلامة الذي أنتج عام 1944 وشاركها بطولته: يحيى شاهين، زوزو نبيل، عبدالوارث عسر، فؤاد شفيق، فاخر فاخر، استيفان روستي.

وفي أحد مشاهد الفيلم قامت أم كلثوم بتلاوة الآيات التالية من سورة "إبراهيم": ربَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".





فيلم سلامة أم كلثوم تقرأ القرآن