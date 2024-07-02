الموسيقيين تكشف لمصراوي تفاصيل تواجد صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب بالنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

كشف أحمد أبو المجد عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل تواجد سعد أسامة، في مقر النقابة، بعد أزمة ظهوره في مقطع فيديو، وهو يتلقى "صفعة" من النجم عمرو دياب، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

أحمد أبو المجد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الشاب حضر بصحبة 3 محامين، للنقابة وسألوا عن إمكانية تقديم شكوى، فقط"

وتابع: "لم يتم تقديم أي شكوى ضد النجم عمرو دياب"

محامي النجم عمرو دياب قام بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بقرص "عمرو" ومضايقته، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.