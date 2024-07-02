شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حكايات تاء مربوطة" على مسرح نهاد صليحة برعاية المجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

برعاية المجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسى، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة د. رانيا يحيى، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، يعرض مسرح نهاد صليحة يوم الخميس الساعة 8 ونص مساء مسرحية "حكايات تاء مربوطة" تأليف وإخراج حازم الصواف.



مسرحية حكايات تاء مربوطة

والعرض يقدم مجانا بأسبقية الحضور، وهو بطولة فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء وبطولة: جمال عبد الناصر ، فاطيما العربى حازم رأفت ، أسماء بدران ، أيمن سمير ، آية محمود ، ماريان فهمى، إيمان عباس ، لمياء رضا ، نيلى كريم ، سالى نصار، محمود مجاهد ، إسلام صلاح ، أحمد منصور ، عمر حسين ، شيماء فاروق ، ، ومع ضيفة شرف الحكايات الفنانة عبير فاروق ، والإضاءة لشريف الدال ، وديكور على سمانى ، وتنفيذ موسيقى خالد هلال ، ومخرج مساعد شذا محمد ، وساعد فى الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد.



حكايات تاء مربوطة

مسرحية حكايات تاء مربوطة تطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا ، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.

مسرحية "حكايات تاء مربوطة" عرضت من قبل في مسرح الهوسابير وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا ورفعت لافتة كامل العدد، كما عرضت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة من خلال اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، وبحضور بعض أعضاء المجلس، وعدد من الفنانين منهم المخرج خالد يوسف والسيناريست سيد فؤاد والمخرج عمرو عابدين، والمسرحية تتطرق لعدة قضايا تخص المرأة المصرية والعربية بشكل عصري من خلال قصص شبه حقيقية وبشكل كوميدى ومأساوى.