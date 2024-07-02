شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تظهر بعد خسارة وزنها على انستجرام.. كيف هنأها النجوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الفنانة شيماء سيف، خسارتها للوزن ورشاقتها بعد عملية التكميم التي أجرتها مؤخرًا لإنقاص وزنها، من خلال فيديو جديد نشرته عبر حسابها على إنستجرام، وامتدحها عدد من نجوم الفن، من خلال تعليقات على الفيديو وقالت مي كساب: بسم الله ما شاء الله قمر يا روح قلبي، وكتبت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوى "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، ووضع لها إيموجى قلوب شيكو ومحمود عبد المغنى.



وكانت تحدثت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لعملية "تكميم" خاصة بعد ظهورها بإطلالة أكثر نحافة خلال حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامى.

وقالت شيماء خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

وتابعت شيماء: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا".

وأكملت: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى أنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وخسيت 50 كيلو".