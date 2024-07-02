شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة: أعشق الموسيقى الأمازيغية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في المغرب بعد غياب خمس سنوات، وذلك مساء الخميس المقبل، ويفتتح حمزة نمرة فعاليات النسخة التاسعة عشر من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، بحفل جماهيري ضخم على مسرح ساحة الأمل في مدينة أغادير الساحلية.



حمزة نمرة



كما أضاف حمزة: "متشوق للإطلالة على الجمهور المغربي في تيميتار بعد غياب خمس سنوات عن آخر حفلاتي في بلاد المغرب إبان مشاركتي آنذاك في مهرجان إفران، موضحا، المغاربة ذواقين جدا للموسيقى ويقدرون الفن الحقيقي، وحفلاتي في المغرب دوما تكون استثنائية وقريبة جدا لقلبي".



حمزة نمرة