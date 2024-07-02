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حمزة نمرة: أعشق الموسيقى الأمازيغية

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القاهرة - سامية سيد - المغرب- مصطفى فاروق

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:53 م

يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في المغرب بعد غياب خمس سنوات، وذلك مساء الخميس المقبل، ويفتتح حمزة نمرة فعاليات النسخة التاسعة عشر من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، بحفل جماهيري ضخم على مسرح ساحة الأمل في مدينة أغادير الساحلية.


حمزة نمرة


كما أضاف حمزة: "متشوق للإطلالة على الجمهور المغربي في تيميتار بعد غياب خمس سنوات عن آخر حفلاتي في بلاد المغرب إبان مشاركتي آنذاك في مهرجان إفران، موضحا، المغاربة ذواقين جدا للموسيقى ويقدرون الفن الحقيقي، وحفلاتي في المغرب دوما تكون استثنائية وقريبة جدا لقلبي".


حمزة نمرة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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