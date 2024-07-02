نفاد تذاكر حفل وائل كفوري في مهرجان قرطاج الدولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مدحت إدارة مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ58 في تونس النجم اللبناني وائل كفوري، فوصفته بأنه “واحد من أهم الفنانين العرب وأقربهم إلى قلوب الجمهور”.

وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” عن نفاد تذاكر حفل وائل المقرر إقامته في 19 تموز/ يوليو الجاري.

وقالت: “تُعلم لجنة تنظيم الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي لسنة 2024، جماهير المهرجان الأوفياء عن نفاد التذاكر من فئة الكراسي التي تم طرحها للبيع على الموقع الإلكتروني والخاصة بعرض النجم العربي وائل كفوري، على مسرح قرطاج الأثري”.

وأضافت: ”إذ نشكر إقبالكم المبكر على حجز تذاكركم لمواكبة العرض المذكور فإنّنا ندعو الجمهور إلى شراء التذاكر المخصصة للمدارج التي ما زالت متوفّرة على الموقع الإلكتروني”.

إلى ذلك، يستعد كفوري لسلسلة حفلات فنية في عدد من الدول العربية والأجنبية، ومن بينها السويد، المغرب ولبنان وسواها، حيث من المقرر أن يلتقي جمهوره ومحبيه على المسرح ويقدم باقة منوعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.