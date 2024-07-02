بالفيديو – شيماء سيف تستعرض شكلها الحالي بعد التكميم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرضت الفنانة شيماء سيف من خلال مقطع مصوّر خسارتها المزيد من وزنها الزائد بعد فترة قصيرة من خضوعها لعملية تكميم المعدة.

وظهرت الممثلة المصرية في الفيديو بفستان ضيق من الأعلى يكشف خساتها للمزيد من الوزن الزائد لينسدل بشكل واسع في الأسفل مع أكمام طويلة وواسعة، وبدت كالأميرات وهي تزيّن شعرها بتاج كبير.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع المقطع المصوّر، وفي مقدّمهم النجمة مي كساب التي خضعت لنفس العملية واستعادت رشاقتها، وكانت السبب في تشجيع شيماء على اتخاذ هذه الخطوة وخسارة الوزن الزائد والحماية من الأمراض.

كذلك فعل الكثير من متابعي شيماء سيف الذين أثنوا على إرادتها في استكمال مشوار تغيير حياتها نحو الأفضل من طريق خسارة وزنها الزائد، متمنين لها الصحة والعافية والنجاح في حياتها الفنية والشخصية.