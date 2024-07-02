نيللي كريم بفيلم جديد مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة نيللي كريم على مشاركة الفنان محمد هنيدي أحدث أعماله السينمائية “الإسترليني”، الذي يبدأ تصويره في أيلول/سبتمبر المقبل في السعودية، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وجارٍ في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

يُذكر أن نيللي شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا، بينهم: شيماء سيف، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، أحمد فهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

كما عُرض لنيللي كريم في دور السينما فيلم “السرب”، وهو بطولة: شريف منير وأحمد السقا ومنى زكي ومحمد ممدوح ودياب، إضافة الى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: كريم فهمي وآسر ياسين وأحمد حاتم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.