جدال بين ويجز ومتابعيه لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مطرب الراب ويجز على توجيه رسالة لكل الأشخاص الذين ينتقدون دائما بدون أسباب، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "متبقوش حشريين بتحطوا على اللى بتقدروا عليه، وسيبوا الناس فى حالها اللى بيعمل بيعمل لنفسه، وللمرة اللى مش عارف كام بفكركم إن مفيش إنسان هيدخل الجنة بعمله ما حدش ضامنها يعنى، وإنما برحمة ربنا اللى أرحم علينا من أمهاتنا، ارحمونا تنظير".

وقال أحمد المتابعين: "يعنى إيه ما حدش داخل الجنة بعمله".

ورد عليه ويجز قائلًا: "الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما يدخلونها برحمة الله تعالى هو حديث ثابت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته".

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم فلسطين

وقررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.

وعلقت الصفحة على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

وأضافت صفحة المهرجان قائلة: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".

وكانت عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المهرجان، باستضافة العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية المتنوعة.

وكان تصدر ويجز التريند خلال الأيام الماضية، وذلك بعد رفضه القيام بحملة اعلانية لصالح احدي شركات المواد الغذائية “المقاطعة” وذلك دعمًا لفلسطين وغزة.