لقاء سويدان تخضع لعملية جراحية جديدة: "ربنا يقطعها عادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن خضوعها لعملية جراحية جديدة وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت لقاء صورة لها على أحد الأسرة داخل أحد المستشفيات وهي تستعد لدخول غرفة العمليات وعلقت: "توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة".

وكشفت الفنانة لقاء سويدان مؤخرًا عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تقديم برنامج "لقاء على الهوا" نقلت على إثرها للمستشفى، وصدر بيان من الفنانة كشف عن حاجتها إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض خلالها الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية حيث خضعت لعملية جراحية في شهر يونيو 2023.

وكانت آخر مشاركات لقاء سويدان بمسلسل "قلع الحجر" الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي، إلى جانب مسلسل "طبيبة شرعية" بطولة الفنانة بشرى.

يذكر أن لقاء سويدان شاركت مؤخرًا بمسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، هيدي كرم، إسلام جمال، كارولين عزمي، تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم.

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