فيديو| أحدث ظهور لـ شيماء سيف بعد خسارة وزنها.. ونجوم الفن: "سندريلا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها ومحبيه، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد خسارتها للوزن.

نشرت "شيماء" مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، تستعرض رشاقتها، وظهرت أكثر نحافة، بعد نجاح عملية تكميم المعدة التي أجرتها مؤخرًا.

وانهالت التعليقات من نجوم الفيديو، وجاءت كالتالي، وقالت مي كساب: "بسم الله ما شاء الله قمر يا روح قلبي"، وكتبت إيمان العاصي: "ما شاء الله"، وعلقت الإعلامية أسماء إبراهيم: "سندريلا"، وكتبت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوى "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. الله أكبر"، كما وضع لها إيموجي قلوب في التعليقات كلًا من شيكو، محمود عبد المغني، ورحمة أحمد.

كانت الفنانة شيماء سيف، تحدثت عن إجرائها عملية تكميم المعدة خسارتها 50 كيلو من وزنها خلال فترة قصيرة، وذلك أثناء ظهورها ضيفة برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وشاركت شيماء سيف في مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، ويسرا، وسيد رجب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد محمدي، وتعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو.