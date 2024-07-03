بصورة طريفة.. إنجي وجدان تحتفل بتخرج ابنتها نازلي من الحضانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة إنجي وجدان بتخرج ابنتها نازلي من الحضانة وسط سعادة غامرة من والديها ونشرت صورة من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت إنجي برفقة زوجها وهما يقبلان نازلي في صورة طريفة وعلقت: "تخرج سعيد حبيبتي".

وكان الظهور الأخير للفنانة إنجي وجدان في السينما بفيلم "بلوموندو" 2023 وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان حسن الرداد.

يذكر أن آخر ما عرض للفنانة إنجي وجدان كان ظهورها كضيف شرف بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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